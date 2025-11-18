LEER MÁS Un accidente de camión mantiene cortados los carriles izquierdos de la A-8 a la altura de Castro en ambos sentidos

La próxima medianoche comenzará la retirada del camión accidentado en la autovía A-8. Un accidente que ocurría al mediodía de ayer mantiene cortados los carriles izquierdos de la autovía en ambos sentidos de la circulación en el viaducto de Ontón.

Fuentes de la delegación del Gobierno explican que se empezará a desviar el tráfico a la nacional N-634 sobre las 22:30 en el enlace de Ontón 141 de la autovía A-8. A partir de ahí se colocarán las grúas y se comenzará la retirada del vehículo sobre la medianoche.

Accidente ocurrido el lunes

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso del siniestro a las 12.15 horas y hasta la zona ha movilizado a los bomberos del Ayuntamiento de Castro, Guardia Civil, sanitarios del servicio 061 y personal de mantenimiento de carreteras. Además, ha informado de la situación al 112 del País Vasco.

La salida de vía de un camión mantiene cortados los carriles izquierdos en ambos sentidos de la A-8 en el punto kilométrico 140,9, en el viaducto de Ontón, en Castro Urdiales.