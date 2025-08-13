Procesan a un policía local de Santander que consultó sin autorización datos de una víctima de violencia de género

Un juez ha procesado, por un presunto delito contra la intimidad, a un policía local de Santander que accedió "repetidamente" a los datos de una víctima de violencia de género registrados en el Sistema VioGén "sin estar autorizado" ni tener encomendada la protección de esta mujer.

Además, según se explica en el auto de procesamiento, del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander y al que ha tenido acceso Europa Press, el agente "maniobró" para intentar rebajar el nivel de riesgo que dicho había arrojado para esa víctima, que era 'medio', al considerar que era "exagerado".

El efectivo procesado estaba destinado a la Oficina de Protección de Víctima (Oprovic). Y según ha podido saber esta agencia, fue en su día detenido por un presunto delito de revelación de secretos por informar al cabecilla de la trama de un grupo dedicado al tráfico de cocaína en Cantabria.

Precisamente, este traficante es el supuesto agresor de la mujer sobre la que el policía local consultó los datos del Sistema Viogén y, a su vez, arrendador del agente procesado.

Ese hombre había, a su vez, denunciado a la mujer y gozaba del estatuto de "víctima protegida" y su protección había sido asignada al policía local.

En el auto, el juez instructor tilda de "extraños" los protocolos de la Oprovic que hacen que "un investigado por violencia de género goce de protección por el mero hecho de presentar una denuncia contra su víctima en la comisaría de la Local de Santander".

Según explica la resolución, este policía, "abusando" de su condición de funcionario con acceso al Sistema VioGén, consultó entre agosto y noviembre de 2023, repetidamente --en torno a una decena de ocasiones-- datos de la víctima relativos a su nivel de riesgo (medio) y contactó con el agente de la Policía Nacional que tenía encomendada la protección de esta mujer para que se "reevaluara" este riesgo y pasara a considerarse "bajo", algo que ocurrió aunque --dice el auto-- por "propia iniciativa" del efectivo competente