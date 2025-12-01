En Virgen de la Peña

Las primeras investigaciones apuntan al exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal

La carretera nacional N-634 es una vía limitada a 50 kilómetros por hora y las investigaciones ya realizadas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil apuntan a que el vehículo iría a una velocidad superior

La Delegación del Gobierno asegura que la carretera donde han fallecido los tres jóvenes está en buenas condiciones

Europa Press

Santander |

Lugar del accidente mortal de Cabezón de la Sal
Lugar del accidente mortal de Cabezón de la Sal | Nacho Cubero - Europa press

Las primeras investigaciones apuntan al exceso de velocidad como primera causa del accidente en el tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, fallecieron en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, en Cabezón de la Sal.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura de Tráfico, que han indicado que, según las primeras pesquisas, "todo apunta" a que el principal factor del accidente ha sido la velocidad.

La carretera nacional N-634 es una vía limitada a 50 kilómetros por hora y las investigaciones ya realizadas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil apuntan a que el vehículo iría a una velocidad superior a la permitida en la zona.

No obstante, las mismas fuentes han indicado que la investigación continúa abierta y pendiente de más informes.

Carretera, "en buenas condiciones"

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha asegurado a Europa Press que la carretera nacional N-634, donde han fallecido los tres jóvenes 22, 23 y 25 años en Cabezón de la Sal, está en buenas condiciones.

Además, el tramo en el que se ha producido el accidente, correspondiente al kilómetro 244,9 de esta carretera nacional -en las inmediaciones del puente a Villanueva de la Peña-, ha sido reformado "hace unos años" en el marco de una serie de actuaciones que han realizado diferentes administraciones.

