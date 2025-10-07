El presupuesto de salud, educación y servicios sociales sumará 2.420 millones

El Gobierno de Cantabria (PP) proyecta destinar más de 2.420 millones de euros a los presupuestos de salud, educación y servicios sociales en las próximas cuentas públicas de 2026, que son 417 millones más que los consignados en estas tres consejerías en las de 2023, las últimas aprobadas por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

Lo ha avanzado esta tarde la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en el Pleno del Parlamento, al responder a una pregunta de los socialistas sobre la actual situación de los servicios públicos.

La 'popular' ha desgranado que el proyecto de ley de presupuestos que perfila su Gobierno -y que debe aprobar antes de que acabe este mes de octubre- contempla 1.312 millones de euros para sanidad, que supone 247 millones más que hace tres años y un incremento del 23,5%.

Y para educación se consignarán 779,7 millones, un repunte del 18% y 119 más que al término de la pasada legislatura, para atender la enseñanza pública y la concertada también. En ese montante se incluyen los 16 millones para la subida salarial que reclaman los docentes de la región.

"Ahí están en el presupuesto, para cerrar un acuerdo que el partido socialista nunca firmó y que, además, no quiere que se firme", ha apuntado Buruaga al Mario Iglesias, portavoz del grupo parlamentario del PSC que ha formulado la pregunta.

La presidenta ha adelantado además que los presupuestos para servicios sociales crecerán casi un 19% (en concreto un 18,8%), hasta los 328,7 millones de euros, que son 52 más que los consignados en 2023.

Entre los tres departamentos, el aumento suma más de 417 millones y asciende a 2.420, lo que supone "una apuesta sin precedentes" y equivale a destinar el 73% del presupuesto global para el próximo ejercicio a sanidad, educación y servicios sociales.

Es decir, "más de siete de cada diez euros para financiar y seguir mejorando nuestros servicios públicos", ha apostillado Buruaga, que ha negado así el "deterioro" del que habla el PSOE y ha defendido la calidad de unos servicios públicos que "ahora sí están en buenas manos".

Con estas palabras, Buruaga ha criticado la gestión del anterior bipartito, que a sus ojos fue "nefasta" y "solo dejó renglones torcidos".

En el ámbito de la salud, ha destacado que Cantabria ocupa en la actualidad la tercera posición de España en satisfacción global con respecto al funcionamiento del sistema público, según el último Barómetro Sanitario publicado.

También ha reivindicado la reducción tanto de las listas como de los tiempos de espera, gracias a una actividad asistencial "récord", al igual que el avance de la protonterapia, el programa de hospitalización domiciliaria pediátrica, el Plan de Salud Digital y la recuperación de todos los programas de cribado de cáncer que quedaron "tiritando" y "empantanados" en la anterior legislatura.

Y en educación, ha puesto en valor que la región disfruta de ratios de alumnos por aula "nunca conocidos" y se ha referido a otros logros conseguidos en estos dos últimos años: "Invertimos en centros de enseñanza, tenemos una formación profesional modélica, conectada con las empresas, y la Universidad tiene garantizada su financiación", ha enumerado.

Con todo, la presidenta ha afirmado que la prioridad para su Gobierno es seguir mejorando los servicios públicos cada día y asegurar su suficiencia financiera. Y ha solicitado a los grupos parlamentarios que, "si de verdad les importan", apoyen el proyecto de presupuestos para 2026.

Los dos anteriores, los de 2025 y 2024, salieron adelante gracias al apoyo de los regionalistas al Gobierno del PP, en minoría parlamentaria.