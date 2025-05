El PRC respalda a Paula Fernández, que quiere "recuperar el Gobierno de Cantabria"

LEER MÁS Paula Fernández se impone en las primarias del PRC y sucederá a Revilla como candidata a las autonómicas

Los regionalistas cántabros han arropado y respaldado este domingo a su nueva candidata electoral, Paula Fernández Viaña, que sustituye a Miguel Ángel Revilla en un cargo que el fundador y líder del PRC ha ostentado durante más de cuatro décadas. En su intervención, ante cerca de 600 militantes, la aspirante a la Presidencia autonómica en 2027 ha expresado su compromiso "absoluto" a ganar esa cita con las urnas, algo que hará con ilusión "infinita" y energía "imparable".

"Los que me conocéis sabéis que para mí no hay descansos, no hay fines de semana. Soy como los hospitales de urgencias: 24 horas al día, siete días a la semana, los 365 días del año. Y a partir de ahora dedicaré todas mis energías a la tarea que más nos importa: recuperar el Gobierno de Cantabria", ha expresado la vicesecretaria de Organización del partido y diputada regional, que hace dos semanas ganó con el 65,3 por ciento de los votos las primarias a Pablo Diestro, alcalde de Reocín.

En la convención del PRC en la que se ha proclamado candidata --y a la que también han asistido los otros dos aspirantes al relevo electoral de Revilla: el parlamentario y exconsejero Guillermo Blanco y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que no lograron los avales necesarios-- Fernández Viaña ha subrayado que "la unidad" es "la mayor fortaleza" del partido, en el que "no sobra nadie", sino que "necesita a todos dando lo mejor de nosotros mismos".

En el acto, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC) y que ha contado con la asistencia de cargos públicos, representantes institucionales y simpatizantes, la también exconsejera de Presidencia y Justicia ha enfatizado que el PRC -que ha gobernado durante 24 años: ocho en coalición con el PP y dieciséis con el PSOE- es un partido "de consensos", punto en el que ha pedido "que nadie se confunda" porque "no puede casarse con nadie".

"Nuestro compromiso no es con siglas, sino con los cántabros. Saldremos a ganar. Y, si es necesario sumar, sumaremos hacia el lado que nos garantice el resultado que mejor defienda los intereses de nuestra tierra y de nuestra gente", ha advertido al respecto la regionalista, refieriéndose a posibles pactos de gobierno (sus etapas en el Ejecutivo han sido en alianza con los socialistas).

En "el discurso público más importante" de su vida, Fernández Viaña ha recordado los orígenes y "raíces" de la formación y el trabajado desarrollado en beneficio de la comunidad, y ha dicho a los suyos que el apoyo mayoritario que recibió hace quince días en los comicios internos no es "un cheque en blanco" sino "un aval" para cumplir con lo que se ha comprometido ante todos: "ser la cara visible de un regionalismo compartido", del siglo XXI y "capaz de poner en primera línea de la agenda política la identidad de pertenencia a esta tierra" y la defensa de su patriminio.

Al hilo, la diputada ha anunciado que el PRC presentará en el Parlamento en las próximas semanas una nueva ley que "modifique" el patrimonio cultural de Cantabria, la norma que los regionalistas hicieron en 1998 y que volverá a llevar "su sello de identidad, fortaleciendo desde nuestro patrimonio inmaterial hasta la protección de los colectivos que trabajan por la salvaguarda de nuestra historia".

"Es el momento de Paula"

En la cita han intervenido presidentes de juntas vecinales, alcaldes, un concejal de la oposición, el secretario de Juventudes Regionalistas y uno de los miembros más jóvenes de la formación, y ha estado presidida por Revilla, que seguirá siendo secretario general del PRC hasta agotar su mandato. Se ha referido a su sucesora electoral como "la mejor" y "la próxima presidenta de Cantabria". "Es el momento de Paula" y "del relevo", ha enfatizado, para opinar que con este cambio "se disipa cualquier duda que alguien haya podido tener de que después de Revilla no había partido".

Tras subrayar el proceso "limpio" seguido para elegir a su sustituta en los carteles electorales dentro de dos años, el fundador y jefe del partido -que cuenta con más de 8.000 afiliados- ha reafirmado su apoyo "total y absoluto" a la persona elegida y ha pedido a los regionalistas que hagan lo mismo.

"Tenemos que estar todos detrás de ella", con el "mismo esfuerzo y trabajo" que va a dedicar él en la próxima campaña electoral, "pueblo a pueblo, como si fuera yo mismo el que se presenta a las elecciones, para que podamos sacar adelante otra vez a este partido hacia la cima del Gobierno de Cantabria".

Así, ha insistido en que hay que "apoyar a Paula", que "es la mejor" y "la próxima presidenta de Cantabria", y se ha mostrado convencido de que tras un relevo electoral "perfecto" la nueva candidata "va a obtener incluso mejor resultado que el último que obtuve yo".

Criticas al Gobierno de Buruaga

Sobre la actual jefa del Ejecutivo, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, Revilla ha lamentado que "nadie la conoce" en España, y la gente del país continúa "pensando que sigo siendo yo. ¡Dios mío! ¡Me llaman presidente porque no aparece en ningún sitio!", ha exclamado. Además, ha comparado el Gobierno del PP con el que él presidió, y ha dicho que el actual "no puntúa", "da pena" y está "sin pulso".

También ha criticado al Ejecutivo de Buruaga la aspirante regionalista a relevarla en el puesto, y para quien el PP "prioriza sus intereses partidistas a los intereses de Cantabria", mientras que los regionalistas -ha contrastado- siguen "del lado de esta tierra" y de sus habitantes.

A ojos de Fernández Viaña, los 'populares', que "tuvieron ocho años para calentar motores y en dos no han sido capaces de arrancarlos", "no cumplen" con distintas áreas, materias y compromisos, como la sanidad -están "desmantelando" el sistema público y "abandonado" el servicio en el medio rural-, la educación, con los mayores y la atención a la dependencia, con los jóvenes, con el sector primario, los autónomos, las empresas, el turismo ni tampoco "cumplen con aquellos que más necesitan del Gobierno", caso de las víctimas de violencia de género o quienes se suicidan.