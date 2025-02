PRC y PSOE registran la moción de censura contra el alcalde de Cabezón de la Sal

El PRC y el PSOE han registrado este jueves la moción de censura anunciada contra el alcalde de Cabezón de la Sal, el 'popular' Óscar López, que gobierna en minoría el Ayuntamiento desde el inicio de la legislatura en 2023, ante la "falta" de nuevos proyectos para el municipio y "de ilusión por seguir gobernando" del regidor.

En declaraciones a la prensa, el concejal regionalista Víctor Manuel Reinoso, que recuperará el bastón de mando previsiblemente en el Pleno que tendrá lugar el día 20, ha avanzado que las áreas y los cargos que van a desempeñar ya se encuentran definidos, hay un acuerdo con todas las concejalías y estas serán públicas más adelante, en el pleno correspondiente.

Según ha explicado, esta moción de censura "no nace ni de ayer ni de antes de ayer", sino que es el trabajo conjunto del PSOE y PRC "de mucho tiempo" en el ayuntamiento y "es vox populi, casi desde el verano pasado, por todos los vecinos".

A lo largo de este tiempo, ha señalado, regionalistas y socialistas han introducido mociones que están "incumplidas" y también han trabajado en un presupuesto que en un primer momento votaron en contra y que dejaron sobre la mesa "condicionado a meter inversiones y servicios" y que todavía están "esperando acontecimientos" de esas obras.

En este punto, Reinoso ha criticado que el regidor en el último pleno, en el turno de preguntas, dijo que "no se había leído el Presupuesto de Cantabria" y que "no sabía" qué partidas procedían del Ejecutivo autonómico, al igual que "tampoco tenía conocimiento" sobre si estaban ya hechas una serie de obras que estaban incluidas en las cuentas. "No hay ningún proyecto con financiación nueva", ha censurado.

Además, ha apuntado que los "problemas" que ha tenido el actual equipo de Gobierno, con dos concejales que han renunciado a su acta, ha generado también "un ambiente hostil" a nivel interno. "Hasta ellos mismos no se entienden con la dimisión de estos dos concejales", ha añadido.

Asimismo, el regionalista ha destacado que se trata de la tercera legislatura que vienen trabajando conjuntamente con los socialistas, y en las que el PRC han pasado de dos concejales a cuatro y de cuatro concejales a cinco, sumando 301 votos en la última legislatura. Así, una vez que la moción prospere, ha indicado que habrá otro nuevo gobierno del PRC y PSOE.

En la misma línea, la concejala socialista María Jesús García ha apuntado que lo sucedido en el último Pleno del 30 de enero ha sido "el detonante" para tomar esta decisión, en el que "lo único" que se presentó fue una modificación presupuestaria solicitada por el PSOE porque "se habían quedado varias subvenciones sin cubrir" y acababa el año.

"No hay más proyectos, no hay más intención de gobernar, parece un alcalde como cansado, no tiene proyectos ni parece que ni ilusión por seguir gobernando", ha manifestado.

A su juicio, "es el momento" de volver a gobernar Cabezón "como se merece", y contando con todos los vecinos, para "seguir avanzando y creciendo". Así, García ha trasladado que vienen "con ilusión y ganas" de poner en marcha este proyecto.