El PRC pide desvincular la aprobación de los presupuestos a la adecuación salarial de los docentes

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha exigido hoy el pago de la equiparación salarial de los docentes "íntegro" y este mismo año 2025 frente a la propuesta del consejero de Educación, Sergio Silva, de asumirla entre 2026 y 2029 y condicionada a que el Gobierno de Cantabria cuente con presupuestos el próximo ejercicio.

"El consejero es un trilero desde el punto de vista de la Real Academia, es decir, una persona que juega con las bolitas rápidamente para intentar estafar a alguien, porque lo que está proponiendo ahora mismo es un engaño: no se puede llegar a un acuerdo en 2025, que se pague en 2026 y se extienda hasta 2029; nunca ha ocurrido una cosa así, sobre todo porque esto se empezó a negociar en 2024".

Así lo ha asegurado este viernes en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha anunciado que el PRC condicionará la negociación de los próximos presupuestos a que el pago de la adecuación salarial se produzca este mismo año y abarque todo el ejercicio, no sólo de septiembre a diciembre, como propone Silva. "Si no se paga en 2025, el Partido Regionalista tendrá un elemento más para no apoyar en 2026 los presupuestos de esta Comunidad Autónoma", ha advertido, porque -ha dicho- "queremos ser muy claros".

El portavoz regionalista ha reprochado a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que no condionará en su acuerdo con el Sindicado Médico la existencia o no de presupuestos. "El que gobierna tiene la responsabilidad de firmar y de pagar", ha agregado.