Potes acogerá el Festival Ecoliébana el próximo 18 de octubre

Esta feria tendrá lugar en el Parking El Ferial, organizada por la Asociación Ecoliébana

La Asociación Ecoliébana organizará el próximo 18 de octubre el Festival Ecoliébana. Una actividad que se llevará a cabo en el Parking El Ferial y que pretende “aunar fuerzas” de la gente que está trabajando “en el valle desde la sostenibilidad”.

Así lo explica Beatriz Tomás, secretaria de la Asociación, que mantiene que ese día “productores locales, hosteleros, gente de ecoturismo” van a “unir fuerzas” para enseñar “el potencial que tiene el valle”.

Actividades

El próximo 18 de octubre habrá un mercado con productores y artesanos locales y habrá demostraciones de actividades que se llevan a cabo en el valle de Liébana.

“Habrá talleres de artesanía, actividades para los más pequeños y que puedan pasar todo el día en familia”, según Tomás. Además, habrá conciertos como los de Cahórnega, Pindio Technofolk, Baladans y Garabanduya y una comida popular.

