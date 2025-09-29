La Policía de Santander formula entre mayo y agosto 188 denuncias a usuarios de patinetes y bicis eléctricas

La Policía Local de Santander ha formulado desde mayo a agosto un total de 188 denuncias a usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), 140 más que en el periodo del año anterior. De ellas, 145 fueron a conductores de patinetes eléctricos, frente a las 43 registradas durante esos meses en 2024.

Y en el caso de las bicicletas, las denuncias alcanzaron las 33, frente a las 5 del verano anterior.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, quien ha hecho un balance de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la campaña municipal sobre el uso de VMP, que impulsa el Ayuntamiento bajo el lema 'Más cuidado, más respeto, mejor ciudad'.

Castillo, que ha recordado que esta iniciativa se puso en marcha en mayo con la llegada del buen tiempo que hace que se aumente el uso de este tipo de vehículos, ha incidido en que la labor policial no ha consistido solo en la formulación de denuncias, sino que también ha primado la labor didáctica y la advertencia.

"Muchos de los conductores de estos vehículos son adolescentes y jóvenes que, en la mayor parte de los casos, desconocen la normativa al respecto", ha añadido.

El responsable municipal ha destacado que la acción municipal tiene como objetivo concienciar a los usuarios de VMP sobre la necesidad de desplazarse de manera segura y respetuosa, evitar la circulación por aceras y espacios peatonales, y contribuir así a reducir el riesgo de accidentes.

La campaña, en marcha desde mayo en el TUS y en redes sociales, vuelve a estar presente durante el mes de septiembre mediante nueva cartelería en marquesinas, que recuerda las obligaciones, prohibiciones y sanciones previstas para el uso indebido de estos vehículos.

Sanciones

El Ayuntamiento ha recordado que entre las infracciones más habituales se encuentran circular por aceras o zonas peatonales, que conlleva una sanción de 100 euros; cruzar pasos de peatones en bici o patinete, igualmente sancionada con 100 euros, así como usar el móvil o auriculares mientras se conduce o circular con patinete por túneles, cuya multa asciende a 200 euros.

Castillo ha asegurado que "la forma en la que nos movemos está cambiando y cada vez hay más usuarios de VMP en Santander". Por eso, ha afirmado que es "fundamental" concienciar sobre los riesgos de utilizarlos en lugares reservados al peatón.

"La seguridad vial, la protección del peatón y el ordenamiento del espacio público son prioridades en una ciudad segura como Santander. Queremos recordar las normas que debemos cumplir e informar sobre las medidas que estamos obligados a tomar para prevenir accidentes", ha concluido el edil.