La Policía Nacional investiga una pelea 'ultra' en el centro de Santander

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) investiga "quiénes han podido estar implicados" en una pelea 'ultra' que ha tenido lugar en la medianoche de este sábado en el centro de Santander, puesto que "no se pudo localizar" a los responsables.

La Policía Nacional ha informado a Europa Press que recibió el aviso de la refriega ante "un posible altercado" en la zona de ocio de la capital cántabra, hasta donde se desplazó una patrulla y donde ya se encontraba la Policía Local.

Tras una ronda de reconocimiento por la zona, las primeras actuaciones no tuvieron éxito y tampoco se ha producido ninguna denuncia en las primeras 24 horas después de los incidentes.

La alcaldesa apunta a la poralización

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado "la polarización política" como una de las causas de "lo que se ha visto en las calles este fin de semana", en el que la capital cántabra ha vivido varias movilizaciones de distintos signos políticos. En esta línea, ha lamentado que ha habido "declaraciones que no tienen en cuenta lo que pueden generar".

También ha defendido que "todo el mundo se puede manifestar con respeto", pero "lo que hay que intentar" es hacerlo "sin alterar el orden".

Asimismo, ha explicado que se encontraba "en la calle en ese momento y hubo mucha afluencia tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional".