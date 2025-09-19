La Policía Nacional detiene a dos hombres por amenazar con armas blancas a sus respectivos vecinos

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres, uno en Santander y otro en Torrelavega, como presuntos autores de delito de amenazas con arma blanca a sus respectivos vecinos.

En Santander

En la mañana del 17 de septiembre, se recibió una llamada en el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando de Comunicación y Control) de la Policía Nacional, comunicando que su vecino acababa de amenazarle con lo que parecía una katana, que anteriormente ya habían tenido problemas de convivencia y que se sentía atemorizado y capaz de llevar a cabo su amenaza.

Inmediatamente, acudieron al lugar agentes de Policía Nacional, quienes a su llegada se entrevistaron con la víctima, la cual les manifestó que su vecino acababa de amenazarle con lo que parecía una katana y que tenía miedo a que llevase a término la amenaza ya que desde hace tiempo tiene problemas de convivencia con él.

A continuación, los policías localizaron al presunto autor de las amenazas, procediendo a su detención e interviniendo el arma utilizada, tratándose de una katana de 58 centímetros de hoja. Seguidamente, se procedió al traslado de esta persona a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para la realización del correspondiente atestado policial y su posterior puesta a disposición judicial.

En Torrelavega

Casualmente, en la tarde del mismo día, se recibía otra alerta en el CIMACC-091, en la que se narraba un hecho de similares características al ocurrido en Santander por la mañana, donde un ciudadano comunicaba que su vecino acababa de amenazarle a su mujer y a él con un cuchillo de cocina sino bajaban el volumen de su voz.

La inmediatez con la que llegó la policía al lugar, permitió que la amenaza no se hiciera realidad, pudiendo localizar al presunto autor de la misma, que ante los agentes reconoció haber realizado tales amenazas, haciendo entrega del arma utilizada para ello, tratándose de un cuchillo de cocina de 15 centímetros de hoja.

Los policías ante estas evidencias, procedieron a su detención por un presunto delito de amenazas con arma blanca, siendo trasladado a la Comisaría Local de Torrelavega para la realización de todas las gestiones necesarias para la elaboración del atestado policial y su posterior puesta a disposición judicial.