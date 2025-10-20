La Policía investiga una agresión en Torrelavega que dejó un herido con un traumatismo en la cabeza

La Policía Nacional investiga una agresión que tuvo lugar en la madrugada del sábado en la zona de la calle Julián Ceballos de Torrelavega y que dejó un herido que fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con un traumatismo en la cabeza.

Según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo, el CIMACC del 091 recibió la alerta del suceso a las 3.15 horas. Los agentes se trasladaron al lugar y localizaron al hombre herido que fue llevado por los servicios sanitarios al Hospital de Sierrallana y, posteriormente, a Valdecilla.

La Policía Nacional ha abierto la investigación de los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido. A esta hora continúa abierta sin que se haya producido ninguna detención.