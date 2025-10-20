Suceso del fin de semana

La Policía investiga una agresión en Torrelavega que dejó un herido con un traumatismo en la cabeza

La Policía Nacional ha abierto la investigación de los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido

Europa Press | Alicia Real

Santander |

La Policía Nacional investiga una agresión que tuvo lugar en la madrugada del sábado en la zona de la calle Julián Ceballos de Torrelavega y que dejó un herido que fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con un traumatismo en la cabeza.

Según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo, el CIMACC del 091 recibió la alerta del suceso a las 3.15 horas. Los agentes se trasladaron al lugar y localizaron al hombre herido que fue llevado por los servicios sanitarios al Hospital de Sierrallana y, posteriormente, a Valdecilla.

La Policía Nacional ha abierto la investigación de los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido. A esta hora continúa abierta sin que se haya producido ninguna detención.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer