Polanco reclama priorizar la finalización del enlace de la autovía A-67 antes del verano de 2026

El equipo de gobierno del PRC en el Ayuntamiento de Polanco ha presentado una moción para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a sumir el compromiso de priorizar las obras para la finalización del entronque de la autovía A-67, salida 187, antes del verano de 2026.

La moción, que será debatida en el Pleno ordinario previsto para este miércoles 24, surge como consecuencia de la "negativa" del delegado del Gobierno en Cantabria, Pero Casares (PSOE), a recibir a la alcaldesa, Rosa Díaz, para tratar sobre este asunto que está causando problemas de movilidad a los vecinos, pero también en las numerosas empresas radicadas en el municipio, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Díaz ha explicado que durante los ocho años que han durado la construcción del nuevo nudo viario de Torrelavega y el ramal de continuidad para la autovía A-67 entre Sierrapando y Barreda, Polanco y sus vecinos han padecido "con paciencia y resignación" esas obras y los "efectos colaterales" de las mismas, como "viviendas derribadas, expropiación de terrenos, paso de tráfico de miles de camiones con tierras, polvo, suciedad e infinidad de atascos por desvíos en zonas urbanas como el barrio Quintana, El Salto, Rinconeda o Requejada".

Asegura que, una vez puesta en servicio la infraestructura y al no finalizarse las obras de la salida hacia Polanco, han comenzado a producirse "continuos atascos" en la autovía, "poniéndose en riesgo la seguridad vial, hasta el punto de registrarse varios accidentes por alcance, ya que en un pequeño tramo se pasa de cuatro carriles a dos, coincidiendo esos dos carriles con el entronque de la autovía A-67, salida 197 a la altura de Polanco".

La alcaldesa ha señalado que, tras detectarse el problema, se solicitaron soluciones pero desde el Ministerio "se limitaron a trasladar el problema de la autovía a la carretera nacional y regional a su paso por Polanco, comprometiendo en ciertos momentos del día la movilidad de los vecinos y de aquellos que deben o quieren venir al municipio, bien por trabajo o por ocio".

Díaz ha incidido en que la obra que resolvería este problema --la continuidad del ramal Polanco-Santander-- tiene un plazo de ejecución de cinco años, a su juicio un tiempo "excesivamente largo" para mantener la situación actual de enlace, lo que hace necesario priorizar la mejora del mismo sobre otros trabajos.