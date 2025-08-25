La playa de Trengandín de Noja ilustra hoy el cupón de la ONCE

La playa de Trengandín, en Noja, ilustra este lunes, 25 de agosto, el cupón de la ONCE dentro de la serie 'Playas con bandera' de la organización.

Así, cinco millones de cupones difundirán por toda España esta playa de más de un kilómetro y que destaca por su arena dorada y formaciones rocosas visibles durante la marea baja.

"Esta playa es sinónimo de ocio, naturaleza y descanso", ha destacado la ONCE sobre este lugar cercano a los montes del Brusco, Miravalles y Mijedo.

Con 'Playas con bandera', la entidad quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul, e incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

Se trata de una serie de cupones que la ONCE ha iniciado este año y que se prolongorá durante los siguientes en los meses de verano.