Cinco millones de cupones

La playa de Trengandín de Noja ilustra hoy el cupón de la ONCE

Cinco millones de cupones difundirán por toda España esta playa de más de un kilómetro y que destaca por su arena dorada y formaciones rocosas visibles durante la marea baja

Europa Press

Santander |

Playa de Trengandín (Noja)
Playa de Trengandín (Noja) | Playa de Trengandín (Noja)

La playa de Trengandín, en Noja, ilustra este lunes, 25 de agosto, el cupón de la ONCE dentro de la serie 'Playas con bandera' de la organización.

Así, cinco millones de cupones difundirán por toda España esta playa de más de un kilómetro y que destaca por su arena dorada y formaciones rocosas visibles durante la marea baja.

"Esta playa es sinónimo de ocio, naturaleza y descanso", ha destacado la ONCE sobre este lugar cercano a los montes del Brusco, Miravalles y Mijedo.

Con 'Playas con bandera', la entidad quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul, e incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

Se trata de una serie de cupones que la ONCE ha iniciado este año y que se prolongorá durante los siguientes en los meses de verano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer