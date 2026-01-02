Denuncian vertidos a través de una zanja en la playa de Oyambre

La plataforma Salvar Oyambre advierte de una grave agresión ambiental sobre el sistema dunar del Parque Natural de Oyambre que está provocando importantes daños sobre este ecosistema legalmente protegido.

Aseguran que el terreno ha sido abierto artificialmente, perdiendo su función esencial como barrera natural de defensa costera y sirviendo para que pasen por el mismo todo tipo de vertidos. En Más de Uno Cantabria esta semana Carlos Garcia de ARCA ya denunció la presencia de estos vertidos en la playa de Oyambre, "han aparecido este fin de semana, alguien ha desviado, ha hecho una zanja por ahí y hay aguas fecales y purines y de todo".

Piden se requiera a la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Cantabria y a la Demarcación de Costas del Estado para que informen sobre su posible participación, acción u omisión, en la actuación denunciada y, en su defecto, adopten las medidas sancionadoras y de restauración. Solicitan a las administraciones competentes, incluidos los ayuntamientos implicados, que promuevan un análisis oficial de las aguas vertientes a través del Servicio de Análisis de Aguas, Residuos y Suelos del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), con el fin de determinar su calidad y descartar riesgos para la salud pública. No descartan denuncia ante la Fiscalia de Medio Ambiente