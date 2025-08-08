Acuerdo con el ayuntamiento

La plantilla del servicio de limpieza viaria de Noja aplaza la huelga indefinida

Tras haberse alcanzado un consenso entre las partes respecto a la aplicación de la subida salarial pendiente

Alicia Real | Europa Press

Santander |

Ayuntamiento de Noja
Ayuntamiento de Noja | Ayuntamiento de Noja

La plantilla del servicio de limpieza viaria, recogida de enseres y mantenimiento de playas de Noja, gestionado por la empresa Ascan Servicios Urbanos, ha aplazado la huelga indefinida que estaba convocada a partir del próximo lunes, 11 de agosto, tras haberse alcanzado un consenso entre las partes respecto a la aplicación de la subida salarial pendiente.

Así lo ha informado USO en un comunicado, en el que ha señalado que durante la reunión de este jueves los representantes sindicales han constatado "un cambio de actitud favorable" por parte del Ayuntamiento, lo que ha generado un clima de diálogo "constructivo" y un "acercamiento" entre las partes.

Según ha indicado, este nuevo escenario ha permitido alcanzar "compromisos serios" entre las partes implicadas -trabajadores, empresa (Ascan) y Consistorio- que "podrían desbloquear de forma definitiva el conflicto".

Entre los "avances" más significativos ha destacado el consenso alcanzado respecto a la aplicación de la subida salarial pendiente. Todas las partes han mostrado su conformidad, quedando únicamente a la espera del informe jurídico por parte de los técnicos municipales para formalizar el acuerdo.

Ante estos "avances", el sindicato, en representación de la plantilla, ha decidido aplazar la huelga indefinida "hasta que el acuerdo quede plasmado por escrito, algo que se espera ocurra en los próximos días".

Finalmente, USO ha avanzado que continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales, los medios materiales del servicio y garantizar la prestación "digna" de un servicio público esencial, especialmente en plena temporada alta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer