Las peñas del Racing denunciarán a los integrantes que revendan su entrada de Copa del Rey

La Asociación de Peñas Racinguistas (APR) denunciará ante el Racing a los abonados peñistas que sean identificados por revender su entrada de la Copa del Rey para el partido que disputará el equipo verdiblanco contra el Fútbol Club Barcelona, previsto este jueves, 15 de enero, a las 21.00 horas.

Así lo ha advertido la APR en su cuenta de X, en la que ha señalado que le "consta" que hay algunos integrantes de las peñas que están revendiendo su entrada de Copa.

A éstos les ha recordado que la denuncia podría significar la apertura de un expediente sancionador, que puede acabar con la pérdida de su condición de abonado.

De igual modo, La Gradona de los Malditos, ubicada en el fondo norte de El Sardinero, también ha señalado en las redes sociales que les ha "llegado información" de que algunos de sus socios están revendiendo sus entradas del partido contra el Barça. "Si nos enteramos de alguno será inmediatamente denunciado por reventa y expulsado de la grada", ha dicho.

Además, ha indicado que "la persona que acuda con algún distintivo de un equipo que no sea el Racing, celebre o anime al club rival, se le expulsará de la grada". "En La Gradona hay unas normas y hay que cumplirlas. Solo se anima al Racing y solo se viste del Racing, si no va a ser así, esta grada no es tu sitio", concluye en un comunicado.