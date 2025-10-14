Pedro Casares ve "totalmente ético" el proceso para el puesto de Molleda

El secretario general del Partido Socialista de Cantabria, Pedro Casares, ha insistido este lunes en que el proceso de estabilización por el que exalcalde socialista y actual secretario de organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, y su hermana, obtuvieron plaza como trabajadores municipales durante el mandato del primero, es "transparente, legal y ético", y "defiende los derechos de la clase trabajadora en Cartes, en cualquier rincón de España, y por tanto yo lo voy a defender siempre".

Casares, que ha trasladado su "apoyo" a Molleda y que ve "algún interés" en difundir ahora una información que era pública desde 2022, se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre si le preocupa que los votantes socialistas puedan ver en este hecho un problema moral.

En este sentido, el también delegado del Gobierno ha enfatizado que las personas que están en política "tenemos derechos como el resto de los ciudadanos. Porque ¿qué se persigue? ¿qué nadie haga política, que perdamos nuestros derechos de trabajadores por estar en política? Yo eso no lo puedo compartir", ha dicho Casares, porque "si no conseguiremos que solamente los que tengan recursos o gente que tenga la vida resuelta pues pueda participar en política", ha advertido.

En el caso concreto de Molleda, ha apuntado que "estamos hablando de los derechos de un trabajador, igual que el resto de los 26 trabajadores que se acogieron a esa estabilización de su puesto de trabajo en Cartes". Y ha puntualizado que "todos ellos" estaban trabajando en el Ayuntamiento antes de la llegada a la Alcaldía de Molleda. "No les contrató él: ya llevaban trabajando algunos 10, 11, 12 años en el Ayuntamiento".

"Algunos querrán buscar polémica ahora, no sé cuál es el motivo de la polémica ahora; seguro que existe, pero desde luego yo, como secretario general del Partido Socialista, voy a defender los derechos de los trabajadores", ha remarcado.

En este sentido, cuestionado sobre si ha sido gente del propio PSOE la que haya lanzado esta noticia, Casares ha afirmado lo desconoce porque además esa información "ya era pública y muy transparente".

Lo que sí ha asegurado es que, como secretario general del PSOE, "no voy a contribuir al desgaste público del Partido Socialista en medios de comunicación y por tanto no voy a contestar públicamente a ningún compañero a través de los medios de comunicación".

En este partido tenemos muchos órganos internos para hablar y también para preguntar pues dudas y creo que es en los foros donde tenemos que estar, que es además lo que nos pide la militancia y la ciudadanía. Por tanto, no voy a hacer ninguna consideración pública y si lo haré en los órganos internos del PSOE", ha avanzado el líder socialista, que ha asegurado que "la gente está harta de enfrentamientos internos y no vale todo para hacer política interna en un partido".

En este sentido, ha habido algunas voces críticas en el PSOE de Cantabria sobre lo sucedido en Cartes, como la diputada nacional Noelia Cobo, que precedió a Molleda al frente de la Secretaría de Organización del PSOE de Cantabria durante la etapa de Pablo Zuloaga como secretario general.

"ALGÚN INTERÉS"

Por otra parte, Casares ha cuestionado la "exclusiva" de una noticia relativa a una información (el proceso de estabilización del Ayuntamiento de Cartes) publicada en el Boletín Oficial de Cantabria en 2022 y 2023, similar al que se ha realizado "en todos los ayuntamientos de España en base a un mandato legal de la Unión Europea y también del Congreso de los Diputados, en ese real decreto ley para la reducción de la interinidad en las administraciones públicas".

"En base a esas leyes se han hecho procesos totalmente transparentes en todos los ayuntamientos de España y específicamente también en la Corporación Municipal de Cartes", ha abundado.

"Por tanto, hablar de como algo exclusiva, algo que todos hemos podido leer, en fin, habrá algún otro interés", ha opinado.

Además, Casares ha trasladado su "total apoyo a nuestro secretario de Organización porque como trabajador tiene derecho, como todos los trabajadores de este país, a la consolidación de una plaza que venía ocupando durante más de diez años antes de llegar a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cártes. Y los derechos de los trabajadores son sagrados en este país y el Partido Socialista ha trabajado incansablemente en toda la democracia y especialmente en estos años del Gobierno socialista en consolidar y mejorar los derechos de la clase trabajadora".

Al hilo, ha considerado "fundamental que la clase política nos centremos en las cuestiones verdaderamente importantes", y ha censurado que se trate de generar "desconcierto" con temas "muy personales", asegurando que él no apoyará "este tipo de circunstancias de personas, que son personas para hacer política o para hacer oposición".

"El tiempo pone a cada uno en su lugar y se lo dice una persona que pasó por ese procedimiento: algunos querían juzgar lo que es totalmente legal, lo que es totalmente transparente, lo que es totalmente ético, que es la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de este país, de Cantabria y por supuesto del Ayuntamiento de Cártes", ha señalado en alusión a la supuesta falsificación de firmas en una contratación de la Universidad de Cantabria (UC) hecha en 2012 a un allegado suyo, causa que se archivó en 2018.