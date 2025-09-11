El patrullero de la Armada ‘Arnomendi’ recala en Santander

El patrullero de altura ‘Arnomendi’, que se encuentra realizando tareas de vigilancia e inspección pesquera en el marco del Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP) en aguas del Océano Atlántico, estará atracado en el puerto de Santander entre los días 16 y 19 de septiembre.

El patrullero “Arnomendi” salió de Ferrol el pasado 5 de septiembre con objeto de desarrollar las campañas de vigilancia e inspección de pesca “Campaña del Bonito” y el “Plan de Despliegue Conjunto” (o en inglés Joint Deployment Plan), lo que les mantendrá fuera de su puerto base por un periodo de un mes aproximadamente.

Una vez finalizada su participación en la “Campaña del Bonito”, el buque tiene previsto recalar en Santander el próximo martes 16 de septiembre para descanso de la dotación y relevo de inspectores.

El barco permanecerá abierto a las visitas durante su escala: el martes 16 de 16:00 a 19:00 y el miércoles 17 de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Una vez finalizada la escala, el viernes 19 de septiembre, el buque se hará de nuevo a la mar para iniciar la “Campaña JDP” y continuar con los cometidos de vigilancia e inspección pesquera de buques pesqueros en general, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, el “Arnomendi” efectúa también labores de apoyo a la flota pesquera dedicada a esta pesquería.

Para desempeñar las tareas de inspección pesquera durante estas campañas, el “Arnomendi” contará con la participación de un inspector de la “Secretaría General de Pesca” en cada una de las campañas