El paro sube en 554 personas en octubre en Cantabria, un 2,03%

El paro subió un 2,03 por ciento en octubre en Cantabria respecto a septiembre, en concreto en 554 personas, que elevan la cifra global de desempleados en la región a 27.831. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior, el desempleo descendió un 5,63, con 1.660 cántabros menos sin trabajo.

El paro subió, en relación con el mes anterior, en todas las comunidades autónomas el incremento experimentado en Cantabria es, en términos porcentuales, el sexto más intenso de todas ellas, y en datos brutos, el decimotercero.

Además, el aumento del desempleo en Cantabria en octubre en relación a septiembre es mayor que el registrado en el conjunto del país (+0,91%), con 22.101 parados más, que suben a 2.443.766.

En comparación con octubre de 2024, el paro a nivel nacional descendió un 6,08% (158.288 desempleados menos). Lo hizo en todas las comunidades, siendo el descenso de Cantabria el séptimo menor, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el décimo mes de 2025, el desempleo creció en el sector servicios (+606) y en la industria (+51) y bajó en la agricultura (-16); en la construcción (-9). El mayor descenso se ha producido en el colectivo sin empleo anterior (-78).

A cierre de mes, los sectores con más parados en Cantabria son servicios (21.127); el que agrupa a aquellos sin empleo anterior (2.492), e industria (2.088), y los que menos desempleados acumulan son agricultura (376) y construcción (1.748).

Del total de desempleados registrados al término de octubre en las oficinas cántabras, 3.010 eran extranjeros, un 5,5% más que en septiembre (+157) pero un 7,38% menos que en el décimo mes de 2024 (-240).

La gran mayoría, 2.208, proceden de países extracomunitarios, mientras que los 802 restantes, de estados europeos.

Al igual que ocurre con los cántabros, el grueso de los foráneos que buscan trabajo en Cantabria lo hacen en el sector servicios, en concreto 1.882, seguido de la construcción (225); la industria (133), y la agricultura (62), mientras hay 708 que no han tenido empleo con anterioridad.

En cuanto a sexos, de los 27.831 desempleados registrados en octubre, 16.450 fueron mujeres y 11.381, hombres.

El paro subió en octubre en todas las comunidades respecto al mes anterior, con los mayores crecimientos porcentuales en Baleares (+6,26%); Asturias (+2,77%); Castilla y León (+2,6%) y La Rioja (+2,5%).

En términos brutos, las mayores subidas fueron en Castilla y León (+2.545); Andalucía (+2.535); Cataluña (+2.423), y Canarias (2.306).