El paro sube en 1.700 personas en el tercer trimestre en Cantabria y se crean 2.100 empleos

El paro subió en 1.700 personas en Cantabria durante el tercer trimestre hasta los 22.100 desempleados, un 8,3 por ciento más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 7,62%.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2022. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Cantabria (18 veces) mientras que ha subido en 6 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2003.

En el tercer trimestre se crearon en Cantabria 2.100 puestos de trabajo (+0,8% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 268.400 personas, la cifra más baja de ocupación en un tercer trimestre desde 2023.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 290.500 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 3.800 personas (+1,33%).

En el último año el paro ha aumentado en 1.200 personas (+5,7%) en Cantabria y se han destruido 2.300 empleos (0,8%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 1.100 personas (+0,4%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 400 mujeres (+3,6%), frente a un avance del paro masculino de 1.500 parados (+16,3%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 11.500 y la tasa de paro femenino en el 8,22% . Por su parte, 10.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,07%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Cantabria aumentó en 100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 17,58%.

Tipos de Contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 1.100 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 4.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 229.200 personas, de los que 187.700 tenían contrato indefinido (el 81,89%) y 41.500, temporal (el 18,11%).

Mientras que el sector privado generó 5.700 puestos de trabajo en Cantabria, un 2,7% más, hasta un total de 217.100 ocupados, el sector público destruyó 3.600 puestos de trabajo, un -6,56% menos, hasta un total de 51.300 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 3.200 personas en el tercer trimestre (+1,38%) en la comunidad hasta los 234.700 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 1.100 (-3,16%), hasta sumar 33.700 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 0 menos (0%), mientras que se incrementó en Industria, 1.100 más (+137,5%); Construcción, 500 más (+125%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 300 más (+3,3%); Servicios, 0 más (+0%)