El paro sube en 121 personas en septiembre en Cantabria

El paro subió un 0,45 por ciento en septiembre en Cantabria respecto a agosto, en concreto en 121 personas, que elevan la cifra global de desempleados en la región a 27.277. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior, el desempleo descendió un 5,71%, con 1.653 cántabros menos sin trabajo.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre en todas las ocasiones.

Cantabria es una de las ocho comunidades autónomas en las que el desempleo aumentó en septiembre y es la sexta en la que, porcentualmente, lo hizo con mayor intensidad.

El incremento del paro a nivel regional en septiembre en relación a agosto confronta con el descenso registrado en el conjunto del país (-0,2%), con 4.846 desempleados menos, que bajan a 2.421.665.

En comparación con septiembre de 2024, el paro a nivel nacional descendió un 5,97% (153.620 desempleados menos), 0,26 puntos por encima del de Cantabria, que fue el noveno mayor por CCAA, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el noveno mes de 2025, el desempleo creció en todos los sectores en Cantabria salvo el de la construcción, donde bajó en 17 personas, y también se redujo entre el colectivo sin empleo anterior, pero ligeramente, solo en seis personas.

El sector en el que más creció el paro en términos brutos en Cantabria en septiembre fue el de servicios, con 124 desempleados más, seguido de la industria (+14), y en la agricultura (+6).

A cierre del mes, los sectores con más parados en Cantabria son servicios (20.521) y el que agrupa a aquellos sin empleo anterior (2.570), y los que menos desempleados acumulan son agricultura (392); construcción (1.757), e industria (2.037).

Del total de desempleados registrados al término de septiembre en las oficinas cántabras, 2.853 eran extranjeros, un 4,62% más que en agosto (+126) pero un 6,55% menos que en el mismo mes del año anterior (-200). La gran mayoría, 2.088, proceden de países extracomunitarios, mientras que los 765 restantes, de estados europeos.

Al igual que ocurre con los cántabros, el grueso de los foráneos que buscan trabajo en Cantabria lo hacen en el sector servicios, en concreto 1.738, seguido de la construcción (222); la industria (116), y la agricultura (71), mientras hay 706 que no han tenido empleo con anterioridad.

En cuanto a sexos, de los 27.277 desempleados registrados en septiembre, 16.111 fueron mujeres, 110 más (+0,7%) y 11.166, hombres, lo que supone un aumento de 11 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,1%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 294 parados más que a cierre del pasa