El Palacio de Festivales celebra 30 años

La actriz santanderina Marta Hazas felicita en el informativo matinal de 'Más de Uno Cantabria' al Palacio de Festivales por su aniversario. "Buenos recuerdos" explica Hazas de momentos en los que vio sus "primeras obras de teatro, sus primeras óperas y el año que estudié allí interpretación". "Muchas felicidades y a seguir cumpliendo años con tan buena salud" es el deseo que la actriz santanderina ha enviado a través de Onda Cero Cantabria.

Además, hemos charlado con Carmen Revuelta. Actualmente es taquillera en el Palacio de Festivales pero ha pasado "por muchos puestos" desde que comenzó la andadura de esta instalación cultural: "Entré en el primer equipo de acomodación, he estado en el guadarropa y estuve en el Festival Internacional de Santander". Por ese motivo, Revuelta cuenta que tiene "para escribir un libro" de anécdotas.

"Hay muchas personas que cuenta tienen una duda piden el teléfono del Palacio para poder ponerse en contacto con nosotros", explica la taquillera. Por eso, "hay muchas personas que me apuntan en su agenda como 'Carmen Palacio'. Muchos se piensan que me apellido así. Pero no es mi apellido, es mi puesto de trabajo".

Carmen Revuelta mantiene que "nunca se hubiera imaginado" cuando empezó a trabajar hace 30 años "estar tanto tiempo aquí", mientras asegura que "me siento orgullosa de poder ser una de esas que personas que han ayudado a que la cultura de Cantabria tenga una oferta anual".

El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años con aforos reducidos y mascarillas obligatorias en el patio de butacas. Aniversario con una programación que se prologará durante todo un año y con una renovación planteada para un edificio proyectado por Saénz de Oiza hace más de 30 años.