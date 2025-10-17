Proyecto del Nuevo Sardinero

La oposición de Santander pide constituir una mesa de trabajo sobre el proyecto del Racing y elaborar un cronograma

Los portavoces de los grupos, Felipe Piña (PRC), Daniel Fernández (PSOE), Laura Velasco (Vox) e Izquierda Unida (Keruin Martínez) han registrado este viernes una moción al Pleno del Ayuntamiento de Santander en la que piden que se comparta con ellos el anteproyecto

El Racing de Santander presenta un proyecto de estadio de 68 millones con aparcamiento soterrado, zonas comerciales y 4.000 asientos más

Europa Press

Santander |

Infografía del proyecto de remodelación de los Campos de Sport
Infografía del proyecto de remodelación de los Campos de Sport | Real Racing Club de Santander

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, PRC, PSOE, Vox e Izquierda Unida, piden constituir una mesa de trabajo sobre el proyecto del Racing para los Campos de Sport y elaborar un cronograma junto al Club para afrontar la posible remodelación y ampliación de la instalación municipal.

Los portavoces de los grupos, Felipe Piña (PRC), Daniel Fernández (PSOE), Laura Velasco (Vox) e Izquierda Unida (Keruin Martínez) han registrado este viernes una moción al Pleno del Ayuntamiento de Santander en la que piden que se comparta con ellos el anteproyecto presentado esta semana por el Racing, "garantizado la máxima transparencia en su análisis y debate".

En este sentido, el Racing dio a conocer este martes un proyecto de la consultora IDOM, que asciende a 68 millones de euros, para reformar los Campos de Sport del Sardinero, que prevé ampliar el aforo en 4.000 asientos y, en el exterior, crear un aparcamiento subterráneo, locales comerciales e, incluso, la posibilidad de un hotel.

Para realizarlo, el Club quiere contar con la iniciativa privada pero necesita el apoyo institucional.

En este sentido, el segundo acuerdo de la moción para debatir en el Pleno insta a constituir una mesa de trabajo con el fin de debatir, analizar y tomar decisiones ante la presentación del proyecto, en la que estén representados el Racing, el equipo de Gobierno, los partidos políticos con representación municipal, la Asociación de Peñas del Racing y colectivos vecinales.

Asimismo, demandan elaborar un cronograma, junto al Club, para afrontar la posible remodelación y ampliación de la instalación municipal.

La moción concluye con la reafirmación del compromiso de PRC, PSOE, Vox e IU de "evaluación, apoyo y toma de decisiones con proyectos transformadores para la ciudad, como es el caso del proyecto encargado por el Real Racing Club".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer