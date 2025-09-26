La obra del Desfiladero de la Hermida estará terminada a finales de 2025

La obra del Desfiladero de la Hermida estará terminada antes de finalizar este 2025. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, el proyecto ya está ejecutado al 97%, con más de 90 millones de euros invertidos en esta carretera.

Lo que hoy avanzamos en Onda Cero Cantabria, ya lo daba a entender hace días el delegado del Gobierno. Pedro Casares hablaba de “extraordinario ritmo” de la reforma integral del Desfiladero de La Hermida, que este lunes supervisará el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

El alcalde de Potes, Javier Gómez, explica que no tiene “tan claro que las obras se puedan entregar antes de final de año”. Durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, explica que no cree que la entrega sea “en su mayoría, porque falta muchísimos detalles, remates y demás”, pero cree que “al ritmo que va la obra” se va “a adelantar el plazo” de entrega de junio de 2026.

El regidor duda sobre el plazo de finales de 2025, pero mantiene que “hay una satisfacción general en Liébana del ritmo de las obras”.