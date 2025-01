El nuevo decreto 'ómnibus' recupera la gratuidad de las Cercanías en Cantabria para 2025

La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha confirmado que el nuevo real decreto ley 'ómnibus' aprobado este martes por el Consejo de Ministros incluye, entre otras medidas, la recuperación de la gratuidad de los trenes de Cercanías en Cantabria durante el año 2025.

Esta decisión se produce tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts, que permite que algunas medidas sociales inicialmente bloqueadas en el Congreso puedan salir adelante. De hecho, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han avanzado que los descuentos volverán a entrar en vigor este miércoles o, como tarde, el jueves, dependiendo de su fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además de la gratuidad de los trenes de Cercanías, el nuevo decreto incluye otras medidas sociales que benefician a miles de cántabros, como la revalorización de las pensiones en un 2,8% de media (con subidas de hasta el 9,1% para las pensiones de viudedad con cargas familiares), las bonificaciones al transporte público por carretera y servicios Avant por ferrocarril, así como el bono social para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, entre otras.

También se recuperan las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la DANA de Valencia y se incluye como novedad la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

"Se trata de medidas que mejoran la calidad de vida de las personas y que son necesarias y buenas para que España siga liderando el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa", ha manifestado Gómez de Diego.

La delegada, además, ha querido además lanzar un mensaje contra el "bloqueo" de estas medidas: "Queda claro que el proyecto político de la coalición negacionista PP-Vox es boicotear cualquier avance social que beneficie a la mayoría. Afortunadamente, el Gobierno de España ha trabajado sin descanso para revertir esta situación y garantizar que los cántabros y cántabras no se queden sin estos recursos esenciales", ha dicho.

Por último, Gómez de Diego ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo central "desarrollando políticas que impulsan la economía y el empleo, defienden a las clases medias y trabajadoras y protegen a los colectivos más vulnerables". "Es el Gobierno de la gente y cumple sus compromisos con Cantabria", ha concluido.

Sánchez "no quería" los votos del PP

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, el 'popular' Roberto Media, ha acusado a los socialistas de haber mentido cuando decían que el decreto 'ómnibus' "no se podía trocear" y ha lamentado que lo que no querían eran "los votos del Partido Popular" para sacarlo adelante.

Media ha reaccionado así tras salir adelante en el Consejo de Ministros este martes el nuevo real decreto ley 'ómnibus' tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts, después de que el decreto anterior decayera la semana pasada al contar con el recahzo de PP, Vox y Junts.

Esta aprobación permite recuperar la gratuidad de los trenes de Cercanías en Cantabria durante el año 2025, que había quedado suspendida al no salir adelante el decreto, además de que incluye otras medidas como la revalorización de las pensiones o las ayudas para municipios afectados por la DANA.

"Hoy se ha demostrado que lo que decían estos días Pedro Sánchez y los socialistas era mentira. Decían que no se podía trocear el decreto y lo han hecho, decían que no se podían subir las pensiones, que no se podía ayudar a los afectados por la DANA y que no se podían mantener las bonificaciones al transporte, y también lo han hecho. Lo que nunca han querido Sánchez y los socialistas son los votos del PP", ha opinado Media en declaraciones remitidas a los medios.

Por ello, ha instado a la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, y a "esos socialistas que nos han estado mintiendo" a que "pidan perdón y de una vez por todas trabajen por aquellos que les pagan el sueldo, que son los cántabros, y no por aquel que les coloca en los puestos que ocupan, que es Sánchez".

Para el consejero, éstos "intentaron engañar a los cántabros y al resto de españoles, pero ante la presión del Partido Popular en las instituciones han tenido que dar marcha atrás". "Han esperado una llamada desde Waterloo que garantice que Pedro Sánchez seguirá un poco más en la Moncloa para tomar unas medidas que eran y son buenas para los españoles", ha denunciado.

No obstante, ha subrayado que el Gobierno de Cantabria ya había tomado la decisión de "no dejar tirados a los cántabros" y había anunciado que asumiría el coste para mantener las ayudas al transporte que terminaban al decaer el decreto 'ómnibus'.

"Nosotros ponemos los intereses de todos por delante de los intereses de Sánchez. Otros hacen un día sí y otro también lo contrario", ha sentenciado Media.