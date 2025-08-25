La nueva ordenanza reguladora de la OLA de Santander se aprobará de forma definitiva en el Pleno de este jueves

LEER MÁS Estas son las novedades de la nueva ordenanza de la OLA en Santander

La nueva ordenanza reguladora de la OLA se aprobará de forma definitiva en el Pleno ordinario de agosto, que se celebrará este jueves, día 28.

Así lo ha avanzado el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, tras la reunión de la Comisión de Administración, Buen Gobierno y Participación celebrada hoy, donde han sido rechazadas 9 alegaciones presentadas a la norma en el último plazo de consulta.

Castillo ha puesto en valor el amplio proceso de participación durante la tramitación de la ordenanza y ha detallado que se han incorporado varias alegaciones de los grupos políticos municipales y más de cien sugerencias -de las 150 recibidas en el periodo de consulta ciudadana-.

Como ha asegurado el edil, el objetivo es mejorar la rotación en las zonas con más demanda, facilitar el aparcamiento a los residentes, garantizar la igualdad de derechos entre todos los vecinos y fomentar una movilidad más racional y más eficiente.

Por otro lado, el Ayuntamiento trabaja en la ordenanza fiscal que regulará las tarifas y bonificaciones asociadas al nuevo sistema de aparcamiento. Finalmente, se procederá a la licitación y contratación de la empresa que gestionará la OLA, para ponerla en marcha lo antes posible.

“Desde el pasado mes de diciembre, hemos mantenido encuentros con sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y hemos analizado cada una de las aportaciones presentadas con el objetivo de hacer la mejor ordenanza posible”, ha resumido.