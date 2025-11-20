La nieve llega a cotas altas de Alto Campoo

LEER MÁS La AEMET amplía el aviso naranja por nieve en Liébana y baja la cota para jueves y viernes

La nieve caída en las últimas horas en zonas altas de Cantabria ha cerrado los accesos al mirador de la fuente del Chivo y al collado de Llesba, ambos se encuentran dentro de la Estación de Esquí de Alto Campoo.

La Dirección General de Tráfico advierte de que la entrada de una masa de aire de origen ártico puede afectar a la autovía de la Meseta, A-67, y a la nacional N-621 (Cantabria-León).

Varias localidades cántabras con más lluvia

La localidad de Bárcena Mayor, en el municipio de Los Tojos, y la zona del aeropuerto figuran como el segundo y el tercer punto de España con más precipitación acumulada en lo que va de jornada, con 14,8 y 14,6 litros por metro cuadrado, respectivamente.

Ya con menos de 10 litros por metro cuadrado y fuera del ránking nacional de lluvias, se sitúan otros puntos de Cantabria, como Treto (Bárcena de Cicero), con 9,4 l/m2; Ramales de la Victoria (8,6 l/m2), y San Felices de Buelna (8,4 l/m2) o Torrelavega (6,4 l/m2)

En casi todas las 21 estaciones de la AEMET en Cantabria se han registrado precipitaciones, si bien en algunos casos muy escasas.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado a las 6.40 horas -8,4 grados centígrados, la cuarta temperatura más baja del país en lo que va de jueves.

También han anotado temperaturas bajo cero Coriscao, también en Picos de Europa, con -4,4ºC a las 6.00 de la mañana; Alto Campoo, con -3,8ºC a las 7.40, y Reinosa, con -0,2ºC a las dos de la madrugada.

Viento

Además, figuran en el ránking nacional de rachas de viento San Vicente de la Barquera, donde han alcanzado los 70 km/h; Santander (66 km/h) y Castro Urdiales (60 km/h).