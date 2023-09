Negativa del Gobierno de Cantabria al Centro de Interpretación del burro en Tagle

Cantabria resolverá en pocas semanas el expediente abierto por el proyecto de construcción de un Centro de Interpretación del burro que un promotor privado quiere poner en marcha en Tagle frente al acantilado de Punta Ballota. Una iniciativa que está generando gran protesta vecinal, puesto que se trata de una zona de gran valor paisajístico.

El proyecto está pendiente del informe del Ayuntamiento de Suances y de las alegaciones que se presenten y a partir de ahí se someterá a la CROTU. Lo que sí está ya sobre las mesa es el informe desfavorable del servicio de Urbanismo del Gobierno de Cantabria que dice que esa actuación no se puede hacer ahí. Lo ha anunciado el consejero, Roberto Media, quien ha avanzado que "ese informe dice que es una actuación que no se puede realizar allí, pero nosotros no vamos a prejuzgar nada".

El proyecto del centro de Interpretación del burro ha creado gran malestar entre los vecinos. Este jueves en Más de Uno Cantabria la alcaldesa pedánea de Tagle, Rebeca Pernía, explicaba que se van a presentar alegaciones que se sumarán a las de la formación política Cantabristas. Aseguran que lo que se quiere hacer es una vivienda unifamiliar que pase por Centro de Interpretación del burro.