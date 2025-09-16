En el Muelle Calderón

El navío histórico Pascual Flores ofrece visitas en Santander este fin de semana

Se podrá visitar este el sábado, 20 de septiembre, y el domingo, 21 en el muelle de Calderón de Santander

Europa Press

Santander |

El Pascual Flores, un palibote fabricado en 1917, se podrá visitar este el sábado, 20 de septiembre, y el domingo, 21 en el muelle de Calderón de Santander. Original de Torrevieja (Alicante), se dedicó a exportar frutas, sal y otras cargas tanto en el Mediterráneo como en puertos del norte y oeste de África.

Tras una gira europea, la capital cántabra es la primera que visita como vencedor de la regata de veleros históricos Tall Ship Race. En 2024, fue reconocido oficialmente como buque histórico, símbolo de los últimos veleros del Mediterráneo, y homologado como buque-escuela. Esa doble condición lo convierte en un navío singular que preserva la tradición marítima y forma a futuros profesionales del mar.

La compañía propietaria ofrece dos tipos de tarifa: visita simple y navegación por la Bahía de Santander. Además, el público tendrá la oportunidad de vivir los bautizos de mar.

