En el muelle Calderón

La 'Nao Santa María' visita por primera vez Santander este fin de semana

Se podrá subir a bordo del 3 al 5 de octubre, de 10.00 a 20.00 horas

Europa Press

Santander |

La 'Nao Santa María'
La 'Nao Santa María' | FUNDACIÓN NAO VICTORIA

La 'Nao Santa María' visitará Santander por primera vez durante este fin de semana, en el que permanecerá atracada en el Muelle de Calderón, donde podrá visitarse.

La Nao Santa María da vida a la hazaña que cambió la historia del mundo, el descubrimiento de América, y se podrá subir a bordo del 3 al 5 de octubre, de 10.00 a 20.00 horas.

Santander es el primer puerto español al que arriba tras su gira europea que incluye ciudades de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda.

Client Challenge

También ofrece navegar a bordo y visitas guiadas colegios y asociaciones. Los precios varían según el tipo de actividad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer