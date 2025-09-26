Mueren dos motoristas en accidentes en Alisas y La Hermida

En la jornada de este jueves han fallecido en las carreteras cántabras dos motoristas, el primero, a las 18.30 horas, un irlandés de 62 años que chocó con un camión en el Desfiladero de La Hermida; el segundo, un joven de 20 años, con iniciales P.P.M. y vecino de Cicero, que ha fallecido este jueves a última hora tras una salida de vía en el Puerto de Alisas.

Accidente en El Desfiladero

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 19.30 horas de este jueves en el punto kilométrico 7,8 de la carretera nacional N-621.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el motorista circulaba en grupo en dirección hacia Potes, ha realizado una maniobra de adelantamiento en una curva de izquierdas y ha colisionado contra un camión de obra.

Hasta el lugar del accident, se han trasladado agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.

Accidente en Alisas

El accidente ha tenido lugar cerca de las 19.00 horas cuando el joven motorista se ha salido de la vía en el punto kilométrico 7,9 de la carretera autonómica CA-261, cerca del Monumento al Ciclismo, ha informado la Delegación del Gobierno.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, cuyo personal sanitario ha tratado de reanimar al joven, que finalmente ha fallecido.