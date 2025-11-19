Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Los Corrales de Buelna

Un hombre de 50 años ha fallecido este miércoles en la empresa Iber Scrap del polígono de Barros, ubicado en el municipio cántabro de Los Corrales de Buelna, tras haber sido atrapado por una prensa hidráulica.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido a las 8.30 horas el aviso del accidente en esta empresa, dedicada al achatarramiento de materiales finos como el cobre o aluminio.

Las circunstancias en las que se ha producido el suceso se encuentran bajo investigación, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Al lugar han acudido bomberos del Gobierno de Cantabria, 061, Policía Local, Guardia Civil e Inspección de Trabajo.