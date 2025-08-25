En Cantabria

Muere un senderista de 64 años tras caer por una pendiente realizando la ruta entre Tresviso y Urdón

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Para 'Destino Cantabria 2017'
Felipe Badía envía esta foto de la subida a Tresviso | Por correo electrónico

Un senderista de 64 años ha fallecido este domingo tras caer por una pendiente mientras estaba realizando la ruta entre Tresviso y Urdón con un grupo de otras tres personas.

El aviso se recibió en el Centro de Atención a Emergencias 112 en torno a las 19.00 horas, y hasta el lugar movilizó al helicóptero del Gobierno de Cantabria.

Una vez en la zona, la médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento.

El cuerpo ha quedado a disposición del Grupo de Rescate de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, ha informado el Servicio de Emergencia 112.

