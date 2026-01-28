Accidente laboral en Cantabria

Muere un joven de 20 años tras caer 15 metros en un accidente laboral en Renedo

El accidente ha tenido lugar a las 15.55 horas, momento en el que el Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Lugar del accidente en La Pasiega
Lugar del accidente en La Pasiega | Google Maps

Un joven de 20 años ha fallecido este martes en un accidente laboral ocurrido en la empresa Grupo Vela, ubicada en la recta de La Pasiega, en Renedo de Piélagos, tras caer desde una altura de 15 metros.

El accidente ha tenido lugar a las 15.55 horas, momento en el que el Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso y ha movilizado a agentes de la Guardia Civil de Cantabria, sanitarios del 061 y personal de Inspección de Trabajo.

Una vez en el lugar, los sanitarios han confirmado el fallecimiento del trabajador y los efectivos de la Benemérita han instruido las diligencias por el suceso y han pasado el aviso a Inspección de Trabajo.

Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria ha activado el protocolo correspondiente, según han informado a Europa Press.

