Muere envenenado un quebrantahuesos en Picos de Europa

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha comunicado la muerte por envenenamiento de 'Centenario', un ejemplar de quebrantahuesos perteneciente al área poblacional de Picos de Europa, cuyo cadáver ha sido hallado entre los municipios cántabros de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana.

Los hechos se conocieron cuando técnicos de la FCQ, en el transcurso de las labores habituales de monitorización de ejemplares marcados, localizaron en la tarde del domingo, 18 de enero, el cuerpo sin vida de 'Centenario' en el límite entre los citados municipios, ha detallado Gerardo Báguena durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria'.

En ese momento, se activó el protocolo establecido ante un posible caso de muerte no natural, y se comunicó de inmediata a la autoridad competente.

Así, funcionarios del Gobierno de Cantabria levantaron acta del hallazgo y recogieron muestras biológicas que fueron depositadas en dependencias de la guardería para su posterior traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria.

La necropsia, realizada por el equipo veterinario del Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria, ha confirmado que la causa de la muerte fue envenenamiento.

Con el objetivo de conocer en profundidad lo sucedido, las muestras biológicas recogidas están preparadas para su envío al Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se realizarán los análisis toxicológicos que permitirán identificar la sustancia empleada y abrir una investigación de trazabilidad.

Dispositivo para esclarecer lo ocurrido

En los días posteriores al hallazgo se organizó un amplio dispositivo de batidas y rastreo en el área donde se produjo el envenenamiento, con el objetivo de localizar posibles cebos, restos tóxicos u otros indicios que permitan esclarecer los hechos y evitar nuevos episodios.

En el operativo han participado la Unidad Especializada en Detección Canina de Venenos, agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, guardas del Parque Nacional de los Picos de Europa, efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil y técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

Sanciones y penas de prisión para los responsables

El quebrantahuesos es una especie catalogada como en peligro de extinción y figura en el catálogo de especies amenazadas.

La FCQ ha señalado que se trata de un "grave atentado ambiental" contra una especie que, según el Artículo 334 del Código Penal, establece penas de prisión de seis meses a dos años.

También contempla la inhabilitación de dos a cuatro años para el ejercicio del derecho a cazar o pescar o para profesiones relacionadas con el comercio de animales, aplicándose las penas en su mitad superior cuando se trata de una especie en peligro de extinción.

Además, la normativa administrativa en materia de biodiversidad considera la muerte intencionada de un animal protegido como una infracción muy grave y contempla multas que pueden oscilar entre 50.001 y 200.000 euros, pudiendo alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves.