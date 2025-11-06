Molleda pide 1000 euros a Buruaga para que rectifique

El secretario Organización del PSOE cántabro, Agustín Molleda, pide 1.000 euros a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga en la demanda de conciliación, una cantidad "anecdótica o testimonial" porque lo que quiere el también exalcalde de Cartes es que la 'popular' "rectifique".

Así lo han informado a Europa Press fuentes del PSC-PSOE, que han indicado que la intención de Molleda es destinar ese dinero a una causa benéfica relacionada con el cáncer.

Este martes, la presidenta afirmó estar "tan tranquila" ante la conciliación que ni ha leído el contenido remitido con motivo del acto, que se celebrará el 27 de noviembre en Las Salesas, y que es previo y obligatorio a la interposición de la querella del socialista contra la 'popular' por injurias y calumnias.

El señalamiento, a las 10.30 horas y ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, deriva de la denuncia del también exalcalde de Cartes tras tildar Buruaga de "corrupción de libro" las plazas fijas que él y su hermana consiguieron en el Ayuntamiento cuando era regidor.

En el acto de conciliación, que se celebrará en la sala de vistas número 11 del complejo judicial, el servicio jurídico del Gobierno representará y defenderá a la presidenta, que acudirá o no a la cita según la recomendación de estos letrados.

Buruaga reiteró estar "completamente tranquila" por sus palabras de hace unas semanas, en las que censuró la obtención por la "vía exprés" de las plazas fijas de Molleda y su hermana en el Ayuntamiento de Cartes.

A su juicio, fue un proceso "cuestionable" en lo legal e "infumable" en lo ético y político, palabras en las que la presidenta se ratificó días después, al entender que no había hecho "otra cosa que llamar a las cosas por su nombre".

El acto de conciliación consistirá en una comparecencia de las partes ante la letrada de la Administración de Justicia en la que conciliante y conciliada podrán ir por sí mismos o por medio de su procurador.

Si no comparece la parte solicitante se le tendrá por desistido y se archivará el expediente, mientras que si no lo hace la representación de la conciliada se pondrá fin al acto.

En la vista, el solicitante expondrá su reclamación y contestará la parte requerida lo que crea conveniente. Si se alcanza conformidad, se hará constar en un acta y que el acto terminó con avenencia, y en caso contrario se reflejará que concluyó sin avenencia.