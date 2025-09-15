El ministerio de Vivienda notifica 955 pisos turísticos ilegales en Cantabria

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 955 pisos turísticos ilegales en Cantabria a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos, de los que 220 corresponden a Santander, 79 a Suances, 60 a Comillas, 54 a San Vicente de la Barquera y 38 a Ribamontán al Mar.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez, ha indicado el Ministerio de Vivienda en nota de prensa.

Registro único

Según ha señalado, España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos.

A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).