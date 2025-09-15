En Cantabria

El ministerio de Transportes anuncia cortes nocturnos de tráfico desde esta medianoche al viernes en el túnel de Hoz en Islares

Los cortes tendrán lugar entre los kilómetros 157 y 158 de la A-8, que se extenderán hasta la madrugada del viernes 19 de septiembre

Alicia Real

Santander |

Túnel de Hoz en la autovía A-8 en Cantabria
Túnel de Hoz en la autovía A-8 en Cantabria | Google Maps

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de modernización de los túneles de Caviedes, Hoz y Torrelavega en la autovía A-8; y Gibaja y Limpias en la carretera N-629, todos ellos en Cantabria. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 13,13 millones de euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dentro de estas actuaciones, es necesario acometer las tareas de extendido del firme en la calzada del túnel de Hoz, ubicado entre los km 157 y 158 de la autovía A-8, a su paso por el término municipal de Islares. Para ello, se cortará el tráfico en el tubo en los tramos en los que se esté trabajando en ese momento, en concreto:

  • La noche del lunes al martes 16 de septiembre (desde las 0:00 a 6:00 horas), cierre del tubo dirección Bilbao.
  • La noche del 16 al 17 de septiembre (de 22:00 a 6:00 horas), cierre del tubo dirección Bilbao.
  • La noche del 17 al 18 de septiembre (de 22:00 a 6:00 horas), cierre del tubo dirección Santander.
  • La noche del 18 al 19 de septiembre (de 22:00 a 6:00 horas), cierre del tubo dirección Santander.

En todo momento se dispondrán en la autovía balizas luminosas, complementando los paneles direccionales que conforman la cuña del corte. Además, durante las afectaciones se habilitará un itinerario alternativo por la N-634 entre los enlaces 156 y 159 de la autovía.

