La Mesa de Movilidad del Besaya y Ecologistas en Acción exigen controlar las terrazas y vehículos mal aparcados en Torrelavega

La Mesa de Movilidad de Torrelavega y Ecologistas en Acción han presentado una denuncia formal al alcalde, Javier López Estrada, para alertar sobre el "grave deterioro del espacio público en la ciudad y los numerosos riesgos" que representa para la movilidad peatonal, debido a terrazas que incumplen la ordenanza municipal y obstaculizan el paso, vehículos mal aparcados o circulación "incontrolada" de bicicletas y patinetes por las aceras.

Estos colectivos señalan en un comunicado que hace unos años aplaudieron la iniciativa del Ayuntamiento de avanzar hacia la peatonalización progresiva del centro urbano, pero "el resultado actual dista mucho de ese objetivo inicial".

Y es que lamentan que se les prometió una ciudad diseñada para las personas y un impulso al comercio local a través de la movilidad sostenible, pero a día de hoy el espacio público "se encuentra gravemente degradado por múltiples causas".

Entre ellas, el incumplimiento de la ordenanza de terrazas por parte de "numerosos" establecimientos, algunos con mobiliario "abandonado" que obstaculiza el paso; estacionamiento de vehículos en zonas peatonales, incluidos los de obras y servicios públicos (como Correos, Aguas Torrelavega, Medio Ambiente o incluso la propia Policía Nacional); bicicletas y patinetes que circulan por aceras, plazas y zonas peatonales; y obstáculos urbanos "innecesarios", como "maceteros sobredimensionados, contenedores mal ubicados o cartelería que invade el espacio peatonal".

La Mesa de Moviliad y Ecologistas en Acción denuncian que esta "ocupación desmedida e irregular del espacio público" afecta especialmente de personas mayores, con movilidad reducida o con discapacidad visual.

Así, aseguran que reciben a diario quejas vecinales que "ponen en evidencia una situación preocupante", especialmente en zonas como la Plaza Roja, Plaza de La Llama, Boulevard Demetrio Herrero, calle Consolación, los alrededores de la Iglesia de La Asunción, Pablo Garnica o la biblioteca municipal.

Y añaden que, según datos de la Policía Local, entre 2021 y 2023 se produjeron 53 atropellos por bicicletas y 40 por patinetes eléctricos en Torrelavega. Además, subrayan que registrado atropellos incluso en pasos de peatones, incluido un fallecimiento este mismo año, por causas como la escasa visibilidad, señalización e iluminación deficientes o deterioro de la pintura.

Por todo ello, han exigido al Ayuntamiento que "asuma su responsabilidad y actúe de manera inmediata" para hacer cumplir la ordenanza de terrazas y eliminar las ocupaciones ilegales, retirar vehículos de aceras y plazas y acometer mejoras en los pasos de peatones -señalización, repintado, instalación de pivotes luminosos y refuerzo de la iluminación-.