Los mejores planes de Navidad en Torrelavega: desde el 'Parque Polar' hasta la pista de hielo

El ‘Parque Polar’, un Mercado Navideño, la pista de hielo y el tren 'Grillo de la Navidad' serán algunas de las actividades que se pondrán en marcha en Torrelavega para celebrar la Navidad 2025.

Toda la programación se puede consultar en la web: www.torrenavidad.es

El 'Parque Polar'

‘El Parque Polar’ abrirá sus “puertas” el viernes, 5 de diciembre, a las 18:00 horas, han explicado que, de la mano de los hermanos Robledo, este parque se convertirá en un lugar mágico habitado por animales del Polo Norte y del Polo Sur; también encontraremos una aldea de conejos, el barrio de Cascanueces, el árbol habitado, la fábrica de cascabeles y La Casita de la Navidad en la que podremos saludar a Papa Noel y a Sus Majestades los Reyes Magos.

Además, habrá una iluminación especial que transformará el parque en un espacio mágico, con dos túneles iluminados de 6x3 metros, a la entrada y salida del Parque; y con proyectores de luz para simular un bosque helado.

Agentes de la Navidad

Torrelavega celebrará la segunda edición de Los Agentes de la Navidad que llega con importantes novedades, entre ellas el Desfile de Jerséis Navideños que tendrá lugar el 20 de diciembre; el Concurso Familiar de Villancicos, el 27 de diciembre; y el juego Detectives de la Navidad por los Belenes de la ciudad, para los más pequeños.

Al igual que las navidades pasadas, los niños se convertirán en “agentes” para buscar a Cascabel, a Mamá Noel, el Grinch… con el objetivo de rellenar los sellos de su pasaporte TorrePass y optar a numerosos regalos.

Mercado, pista de hielo,...

La programación de Navidad de Torrelavega se verá completada por el Mercado Navideño en la Avenida de España, la pista de hielo en la Plaza de La Llama, El Árbol de los Deseos, y el tren gratuito ‘El Grillo de La Navidad’.

Todas estas actividades, han anunciado, comenzarán el próximo 5 de diciembre tras la inauguración del Mercado Navideño de la Avenida de España a las 18:00 horas. También han recordado que toda