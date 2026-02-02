Más de un centenar de personas se concentran en Potes para pedir estabilidad en el servicio pediátrico de Liébana

Más de 150 personas --según la organización-- se han concentrado este mediodía en Potes para pedir estabilidad en el servicio pediátrico de Liébana, después de veinte meses sin profesional en la comarca.

La reivindicación, que se ha llevado a cabo en el templete ubicado frente a la Torre del Infantado, ha tenido lugar a pesar del anuncio realizado esta semana por el consejero de Salud, César Pascual (PP), de que finalmente la pediatra que había solicitado pasar consulta en Potes, y que actualmente trabaja en el centro de salud de Reocín, lo hará cuatro días a la semana. Sin embargo, desde la Plataforma Ciudadana Por un Pediatra en Liébana se decidió continuar con la convocatoria.

Su portavoz, Sandra Calabuig, ha hecho lectura de un manifiesto en el que, como madre y vecina de la comarca, ha lamentado que se haya vivido una situación que "nunca debió producirse: la ausencia de un pediatra estable para nuestros hijos".

Al respecto, ha criticado que "se han normalizado las carencias", así como que "se han sucedido explicaciones vagas que no se han sostenido con los hechos", como el "incumplimiento" del consejero de declarar la plaza de difícil cobertura o sus declaraciones sobre que no había profesionales disponibles cuando "una pediatra se ofreció voluntariamente".

A ello ha sumado que Pascual también alegó que esta profesional no podía trasladarse por su situación de interinidad y que no se podía dejar desatendida la zona de Reocín. "Y ahora, de repente, todo es posible", ha ironizado, para afirmar que son hechos que "se contradicen".

Desde la Plataforma han denunciado que esta solución "no es estable" y que se trata de una medida "sin garantías claras", ya que no se ha creado una plaza fija ni se ha explicado cuánto tiempo va a durar, han lamentado. "No se ha aclarado qué ocurrirá cuando surja el próximo problema".

También han subrayado que a los cuatro días que la pediatra pasará consulta en Potes, se une un día en Puentenansa y que, igualmente, tiene que cubrir otros turnos en San Vicente de la Barquera, por lo que se reduce el tiempo de atención "real" en Liébana.

Las soluciones temporales no funcionan

"Es una realidad organizativa que debe explicarse con transparencia", han pedido las familias lebaniegas, que han aseverado que las soluciones temporales "no funcionan", así como que "las promesas sin compromiso no sirven". "La improvisación siempre la pagan nuestros hijos", han sentenciado.

Han incidido en que no piden "privilegios ni favores" y han dejado claro que esta situación "no va de política ni partidos ni ideologías", sino de "salud, de niños y de derechos básicos".

"No hay partido detrás", ha aseverado la portavoz, en respuesta a las declaraciones del consejero, reivindicando que lo que hay son "personas cansadas de excusas y de contradicciones".

Por último, ha mostrado el apoyo de las familias a la pediatra, para la que han solicitado que se garanticen condiciones laborales "justas, claras y estables", con un contrato definido en el tiempo, que permita su continuidad y "evite nuevas situaciones de precariedad o provisionalidad".

Y ha advertido que las movilizaciones seguirán hasta que haya un compromiso "firme, claro y duradero" que garantice la atención pediátrica que los niños de esta zona rural "merecen".