Récord de participación

Más de 1.200 corredores se citan en la carrera solidaria 'Ponle freno' en Santander

Su objetivo es la recaudación de fondos que este año irán destinados al programa dirigido a jóvenes 'Te puede pasar', de la Asociación Para el Estudio de La Lesión Medular Espinal

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Más de 1.200 corredores se citan en la carrera solidaria 'Ponle freno' en Santander
Más de 1.200 corredores se citan en la carrera solidaria 'Ponle freno' en Santander | Ponle Freno

Más de 1.200 corredores se han dado cita en la mañana de este domingo en la carrera solidaria por las víctimas de accidentes de tráfico y la Seguridad Vial, 'Ponle freno', que ha tenido lugar en Santander y que ha batido su récord de participación en la ciudad.

Junto a los participantes, que han hecho dos recorridos de 5 y 10 kilómetros, han estado distintas autoridades que han llevado la pancarta de la iniciativa como la alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, entre otros, y los embajadores de la carrera, el presentador de televisión Manu Sánchez y el atleta y campeón mundial de maratón Martín Fiz.

El Circuito de Carreras de 'Ponle freno', la mayor plataforma de acción social impulsada por el grupo Atresmedia junto a Fundación AXA, organiza esta iniciativa en diferentes ciudades como Badalona, Palma, Zaragoza, Málaga, Valencia, Vigo, Bilbao o la capital cántabra.

Su objetivo es la recaudación de fondos que este año irán destinados al programa dirigido a jóvenes 'Te puede pasar', de la Asociación Para el Estudio de La Lesión Medular Espinal (AESLEME), para las víctimas de accidentes de tráfico o para proyectos que ayuden a evitarlas, ha informado la organización en nota de prensa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer