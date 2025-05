María Teresa Sáinz Olavarría, candidata al VII Premio Mujer Cantabria

María Teresa Sáinz Olavarría se convirtió, a las 23 años, en la farmaceútica titular más joven de España. Fue el momento en el que adquirió la farmacia de Arenas de Iguña, donde lleva ejerciendo desde hace más de 20 años. También es responsable del botiquín de Anievas y suministradora de medicación a varias residencias de personas mayores de la zona.

Durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria', Olavarría se ha confesado defensora por vocación de la farmacia rural. “La verdad, no tenía ninguna vinculación al Valle de Iguña, pero ha sido un valle que me ha cogido muy bien. He sido muy feliz estos 20 años y tan contenta estoy, pues que ya estoy echando raíces y estoy reformando una casa para para quedarme muchos años más”, relata en Onda Cero Cantabria.

VII Premio Mujer Cantabria

El galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos seis años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

