Una manifestante de La Vuelta en Laredo se enfrenta a multa de 3.000 euros

Las protestas llevadas a cabo en Cantabria contra la participación del equipo de Israel en la Vuelta a España han dejado una única propuesta de sanción en la comunidad, para una manifestante que llevaba en Laredo una pancarta que comparaba la estrella de David, símbolo del judaísmo, con la esvástica nazi, y que insultó a los agentes.

La propuesta de sanción, emitida por la Policía Nacional en Laredo, asciende a 3.001 euros de multa y seis meses de prohibición de acceso a los recintos deportivos por una infracción grave a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El incidente tuvo lugar a las 12.52 horas del jueves 4 de septiembre, durante la etapa de La Vuelta entre Laredo y Los Corrales de Buelna. En el marco de las protestas pro Palestina y en contra de Israel, la mujer llevaba una pancarta con la inscripción 'Estrella de David = Esvástica' y los agentes de la Policía Nacional le requirieron que la quitase --dado que la Ley del Deporte lo permite en espectáculos deportivos donde se pueda incitar a altercados--.

Sin embargo, la mujer insultó a los agentes y animó a la gente a invadir la calzada, según ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en Cantabria tras conocerse ayer que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto multar a 17 personas implicadas en incidentes en las etapas 12, 14 y 15 de la reciente Vuelta Ciclista a España.

Solo una de esas sanciones corresponde a hechos ocurridos en Cantabria, en concreto la de la etapa 12, que fue la que tuvo salida en Laredo.