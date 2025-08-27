Malestar en Liébana con Google Maps: hosteleros y alcaldes denuncian información poco precisa de los incendios en Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha pedido a los ciudadanos, especialmente a los visitantes, "no seguir las indicaciones de aplicaciones móviles como Google Maps, que llevan a confusión". El ejecutivo cántabro pide a los turistas que "únicamente" hagan caso de "fuentes oficiales" y que se no dejen llevar por estas aplicaciones a la hora de planificar su viaje.

Cancelaciones de última hora

Una petición que llega después de que hosteleros y alcaldes de la comarca de Liébana hayan notado cancelaciones de última hora, porque desde esta aplicación no se da "información precisa" de los incendios que se están produciendo en la zona.

Durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria', el alcalde de Potes explica que se están "viendo perjudicados" por “la información que se traslada a través de Google Maps”. Javier Gómez mantiene que si se hace “una consulta referida a cualquier zona de Liébana, por ejemplo, Fuente Dé. Lo primero que salta es una reseña o un aviso de peligro grave de incendios”.

Una situación que está generando “preocupación y consultas continúas” por parte de los turistas que tienen reservas. En algunos casos, “directamente están cancelando su visita”, según el alcalde de Potes, que está generando “malestar en la comarca”.

Situación actual

Cantabria sigue, a última hora de la tarde de este martes, sin ningún incendio forestal activo, aunque mantiene la situación de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias para continuar colaborando con Castilla y León en los focos calientes de los incendios que en los últimos días han afectado a zonas limítrofes.

Este martes se mantenían activadas con el Nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales seis comarcas afectando a la zona sur de la comunidad, Liébana, Valderredible, Nansa, Campoo y Besaya.

En el caso de Liébana, el Ejecutivo destaca que la comarca se encuentra actualmente en una situación de "total normalidad, fuera de peligro" respecto a incendios forestales, y donde se mantiene el habitual desarrollo de la actividad en la zona.