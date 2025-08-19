Lola Herrera, Rozalen o Farruquito pasarán esta temporada por el Palacio de Festivales de Cantabria

La nueva temporada está conformada por un total de 41 espectáculos y 53 funciones, donde se incluyen los ciclos habituales de teatro, música, danza, lírica, circo, magia, humor, musicales y recitales, “que estarán representados por primerísimas figuras nacionales e internacionales mostrando su talento y pluralidad en sus trabajos” ha señalado el consejero de Cultura, Luis Martinez Abad, quien ha querido destacar que serán cinco los estrenos absolutos incluido en este programa, de los cuales cuatro son de artistas de Cantabria y el quinto será a nivel nacional.

“Hoy presentamos, ha continuado diciendo, un programa abierto que busca, por un lado, fidelizar al público que acude con asiduidad al Palacio, pero que también persigue atraer la atención de otros espectadores”, ha dicho el consejero que estaba acompañado en esta presentación por María Fernández Rosillo, directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, e Isabel Ibarra, responsable de Programación y Producción del Palacio de Festivales.

Esta nueva temporada arrancará el próximo 13 de septiembre con un espectáculo de danza, el estreno de “Lake machine”, dirigida por la coreógrafa Mari Paula. Se trata de una propuesta artística que explora el amor, la muerte y la liberación a través del cuerpo femenino, transformando personajes clásicos como Odette, Odile y Ofelia en figuras contemporáneas con una narrativa feminista.

Terminará el próximo 31 de enero de 2026 con un concierto de una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas del panorama europeo, la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Jakub Hrusa con Sol Gabeta como primera violonchelista.

En este programa, se cuenta con la presencia de Quasar Teatro, que estrenará en el escenario Argenta, el viernes 30 de enero ‘La maladie de la mort’ de Marguerite Duras; la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, bajo la dirección de Paula Sumillera; la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta, con Vicent Pelechano a la batuta; el Coro Lírico de Cantabria, dirigido por Elena Ramos; el festival ‘Santander de Boleros’, organizado por la agrupación ‘Jueves de Laredo’; el XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual, coordinado por Raúl Alegría; el certamen de circo ‘En la cuerda floja’ organizado por la compañía ‘El café de las artes’; y la compañía ‘Ruido interno’ estrena el espectáculo familiar ‘A simple vista’, son las propuestas hechas en la región.

A ello se une un excepcional concierto a cargo de Bilbao Orkestra Sinfonikoa, con Miguel Trápaga a la guitarra y Ana María Valderrama a violín, bajo la dirección de Isabel Rubio, quienes nos descubrirán el alma sinfónica de Cantabria a través de un concierto único que da voz a tres generaciones de compositores cántabros: Jesús de Monasterio, Arturo Dúo Vital y José Manuel Fernández.

La nueva temporada contará con intérpretes y compañías de reconocido prestigio como los dramaturgos Juan Mayorga y Laila Ripoll; actores como Javier Gutiérrez, Ernesto Alterio, Emma Suarez, Lola Herrera o nuestro Alberto Iglesias; cantantes como Rozalen y Paloma San Basilio que protagonizan teatros musicales; orquestas como IMA Baroque Ensemble; Il Gardellino Orchestra bajo la dirección de Christoph Prégardien, y la Orquesta Sinfónica de Bamberg.

El siempre interesante ciclo de danza contará con la presencia del Ballet Nacional de España, Farruquito, y el London City Ballet, entre otros; la guitarra flamenca de Vicente Amigo, la voz inconfundible de Miguel Poveda, el jazz y el góspel, conforman la oferta de los recitales; el humor de Eva Hache o Luis Piedrahita; musicales como el basado en el clásico ‘Tarzán’; circo, magia y espectáculos familiares, tejen un programa que busca “satisfacer a un público exigente y que requiere nuevas experiencias” ha explicado la encargada de la programación Isabel Ibarra.

La venta de abonos comenzara los días 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto para los generales, y los de ciclo se pondrán a la venta 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto. Los Amigos del Palacio y personas con movilidad reducida, podrán adquirir sus localidades el 2 de septiembre, y el público en general a partir del día 3 del mismo mes, a través de los canales habituales de venta. Se mantienen los precios especiales de ‘Minuto Joven’, para espectadores hasta los 30 años con un beneficio de un 50% de descuento en los espectáculos marcados, y las entradas disponibles 60 minutos antes de comenzar la representación. También se oferta la llamada ‘Tarifa Grada Joven’ para espectadores de 12 a 30 años que tengan el Carné Joven Europeo