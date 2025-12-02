Localizado sin vida el piragüista desaparecido en el pantano del Ebro

El piragüista de 41 años desaparecido en el pantano del Ebro, en la vertiente de Campoo de Yuso, ha sido localizado sin vida sobre las 21.00 horas. Un familiar lo han encontrado en el agua, cerca de la orilla, en el entorno de Quintanamanil.

Se trataba de un habitual de la zona, experimentado en el deporte, que no regresó a la hora establecida. Servicios de emergencias de Cantabria y Burgos, y allegados, le buscaban desde la recepción del aviso en el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria pasadas las 18.30 horas.

Hasta el lugar se movilizó a bomberos y rescatadores del Gobierno de Cantabria, al servicio de drones también del Ejecutivo, 061, Guardia Civil que aportó patrullas y otro dron del Seprona, Cruz Roja con ERIE acuático y una embarcación, y las agrupaciones de Protección Civil de Reinosa y Campoo de Yuso.

Se dió traslado también al 112 de Castilla y León desde donde se movilizó a bomberos del Ayuntamiento de Burgos con medios acuáticos, Bomberos Voluntarios de Valdebezana y la agrupación de voluntarios de Villarcayo.

Para coordinar el operativo, técnicos de Protección Civil del Gobierno de Cantabria establecieron un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en La Población, localidad perteneciente al municipio de Campoo de Yuso.