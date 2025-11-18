Localizado un presunto furtivo en un coto de caza de Valdeolea

La Guardia Civil de Cantabria, con la colaboración de Agentes del Medio Natural, han sorprendido a un presunto furtivo en un coto de caza de Valdeolea, en horario nocturno, en un vehículo con las luces apagadas y con dos rifles en su interior. Igualmente, en el mencionado vehículo tenía munición susceptible de ser utilizada por dichas armas.

Servicio de prevención el pasado 13 de noviembre

Poco antes de las 20.30 horas, los efectivos del SEPRONA observaron circulando un vehículo por una pista forestal en el término municipal de Valdeolea, deteniéndose el vehículo en la zona del coto de caza, apagando las luces, permaneciendo en ese lugar unos 10 minutos, para posteriormente dirigirse a la carretera donde finaliza la pista por la que circulaba. En indagaciones posteriores se pudo averiguar que presumiblemente, al verse sorprendido, es por lo que abandonó el lugar.

Instantes después, los efectivos del SEPRONA interceptaron el vehículo, un todoterreno, uniéndose a la actuación Agentes del Medio Natural de la Comarca de Valdeolea.

En el vehículo esta persona portaba dos rifles, que en esos momentos se encontraban en sus fundas, observando igualmente la tenencia de munición.

Además del hallazgo de las armas, se pudo comprobar que esta persona carecía de autorización para el ejercicio de la caza en Cantabria, en una zona de especial valor cinegético.

Por estos hechos, y al entender los efectivos actuantes la comisión de una presunta infracción a la Ley de Caza de Cantabria, la persona interceptada, un varón con domicilio en Madrid, es denunciado por portar armas en un vehículo, sin poder acreditar que dicho transporte esté directamente relacionado con una actividad de caza autorizada