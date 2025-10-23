Procedente de Canarias

Llega el primer menor extranjero no acompañado a Cantabria

El menor ha llegado en avión al aeropuerto Seve Ballesteros de Santander a primera hora de la tarde de este miércoles y ha sido trasladado a una residencia de primera acogida

Europa Press

Santander |

Imagen de archivo de un menor migrantes llegado en patera hasta la isla de Lanzarote, Canarias
Imagen de archivo de un menor migrantes llegado en patera hasta la isla de Lanzarote, Canarias | Agencia EFE

El primer menor extranjero no acompañado procedente de Canarias ha llegado a Cantabria este miércoles, de los 156 asignados por el Ministerio de Juventud a la comunidad autónoma en el nuevo procedimiento de traslados.

El menor ha llegado en avión al aeropuerto Seve Ballesteros de Santander a primera hora de la tarde de este miércoles y ha sido trasladado a una residencia de primera acogida, han informado fuentes del Ejecutivo a esta agencia, que no han precisado el lugar para protegerlo.

De los 17 expedientes de menores enviados a Cantabria por el Gobierno central, se han resuelto cuatro, entre los que se encuentra el del joven que ha llegado hoy a la región.

Según han indicado las mismas fuentes, el Gobierno está a la espera de recibir aviso del traslado de más menores migrantes no acompañados, pero "por el momento, no tenemos noticias", han indicado.

